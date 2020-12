Archivierter Artikel vom 05.03.2020, 16:10 Uhr

Dierdorf

Neues Portal für Fahrgemeinschaften im Westerwald gestartet

Tausende Berufspendler fahren Tag für Tag alleine im Auto durch den Westerwald – nun hat die Region ein neues Internetportal für die Bildung von Fahrgemeinschaften bekommen. So könnten die Zahl der Fahrzeuge, der Benzinverbrauch und der Verschleiß verringert werden, teilte die Initiative „Wir Westerwälder“ am Donnerstag in Dierdorf mit. Zugleich helfe die Nutzung des „Pendlernetzes Westerwald“ im Internetportal www.wir-westerwalder.de in Zusammenarbeit mit dem ADAC Mittelrhein dem Klimaschutz. Angebote könnten hier kostenlos eingestellt und gesucht werden. Auch eine Handy-App gebe es hierfür.