Neues Naturschutzgebiet Nauberg eingeweiht

Norken (dpa/lrs). Nun auch offiziell: Rheinland-Pfalz hat ein neues Naturschutzgebiet. Umweltministerin Katrin Eder hat das rund 425 Hektar große Gebiet am Nauberg im Norden des Bundeslandes am Freitag eingeweiht. «Beim Naturschutzgebiet Nauberg handelt es sich um die erste Neuausweisung eines Naturschutzgebietes in Rheinland-Pfalz seit vielen Jahren», sagte die Grünen-Politikerin laut einer Mitteilung.

Im neuen Naturschutzgebiet gibt es demnach urwaldartige, über 160 Jahre alte Buchenwälder. «Das Besondere ist der einzigartige Buchenwald auf Basaltblockschutt mit zahlreichen Quellbiotopen und die hohe biologische Vielfalt in diesem Gebiet», sagte Eder. «Dazu zählen seltene Vogelarten, Käfer, Fledermäuse, Amphibien und viele andere charakteristische Arten, die in naturnahen, alten Wäldern vorkommen.»

Naturschutzgebiete seien ein wichtiger Beitrag gegen das Artensterben, sagte die Umweltministerin. Nach Angaben des Bundesamtes für Naturschutz gibt es in Rheinland-Pfalz mehr als 500 Naturschutzgebiete mit einer Fläche von rund 39.000 Hektar. Das entspricht einem Anteil von rund zwei Prozent der Landesfläche.

