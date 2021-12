Gelsdorf

Neues Logistik-Zentrum soll Handwerker ins Ahrtal bringen

Die Handwerkskammer Koblenz baut ein „Logistik-Zentrum Hochwasser Ahr“ als Anlaufstelle für Handwerker auf. Diese sollen in einem etwa 2000 Quadratmeter großen Zelt an der A 61 in Gelsdorf bei Grafschaft (Landkreis Ahrweiler) ihr Werkzeug für Einsätze lagern können, wie ein Sprecher der Debeka Versicherung am Montag mitteilte. Vermittelt werden die Hilfsangebote der Handwerker unter anderem über eine extra dafür eingerichtete Online-Plattform www.handwerk-baut-auf.de.