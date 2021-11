Saarbrücken

Neues Krankenhausgesetz soll Patienten im Saarland schützen

Die Patienten in saarländischen Krankenhäusern sollen künftig besser gegen Fehlverhalten und Missbrauch durch Ärzte und Pflegepersonal geschützt werden. Mit einer Änderung des Krankenhausgesetzes, die am Donnerstag im Landtag in Saarbrücken auf den Weg gebracht wurde, zieht das Parlament Konsequenzen aus einem Missbrauchsskandal an der Uni-Klinik des Landes.