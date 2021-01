Saarbrücken

Neues Impflisten-Angebot im Saarland gut angelaufen

Ein im Saarland neu gestartetes Angebot einer Impfliste für Impftermine gegen Corona ist am Montag gut angelaufen. „Es läuft rund“, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Saarbrücken. Das neue System, das die bisherige Terminbuchung ersetze, sorge für eine gerechte Verteilung. Seit Montagmorgen können sich berechtigte Bürger online oder über die Corona-Hotline des Saarlandes auf die Impfliste schreiben lassen und bekommen ihren Eintrag automatisch per E-Mail, SMS oder Brief bestätigt.