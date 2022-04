Plus Koblenz/Karlsruhe

IS-Frauen mit Kindern aus Syrien geholt: Zwei Mütter aus Idar-Oberstein wurden bei der Ankunft verhaftet

In einer neuen, lange vorbereiteten Rückholaktion hat die Bundesregierung zehn mutmaßliche IS-Anhängerinnen und deren Kinder aus einem Gefangenenlager in Syrien nach Deutschland gebracht. 27 deutsche Kinder und ihre zehn Mütter seien am Mittwoch aus dem Lager Roj in Nordostsyrien zurückgeholt worden, erklärte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne).