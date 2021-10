Bad Neuenahr-Ahrweiler

Neues Ahrtalradio im Flutgebiet darf länger senden

Mediale Nachbarschaftshilfe, Informationen und Musik: Das neue Lokalradio im flutgeschädigten Ahrtal darf länger senden. Der am 4. September begonnene Sendebetrieb auf UKW kann bis zum 2. Januar 2022 fortgesetzt werden, wie die Medienanstalt Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen am Montag mitteilte. Dem erneuten Antrag des Euskirchener Radiomachers Christian Milling auf Zulassung als ein Veranstaltungsradio im Kreis Ahrweiler sei im Eilverfahren entsprochen worden.