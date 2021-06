Luxemburg

Neuer Supercomputer in Luxemburg am Start

In Luxemburg ist ein neuer Supercomputer einsatzbereit: Der neue Rechner habe eine Rechenleistung von zehn Petaflops, was zehn Billiarden Einzelberechnungen pro Sekunde – in Zahlen ausgedrückt 10.000.000.000.000.000 – entspreche, teilte die luxemburgische Regierung nach der Einweihung am Montagabend mit. Meluxina sei einer von insgesamt acht Hochleistungsrechnern der EU, die in den nächsten Jahren an den Start gehen sollen und gehöre zu den 50 besten Hochleistungscomputern der Welt.