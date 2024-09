Neuer Saarlandtrend: CDU überholt regierende SPD

Die SPD regiert im Saarland mit absoluter Mehrheit. Doch in der aktuellen politischen Stimmung liegt sie mittlerweile hinter der CDU. Die Umfrage sieht außerdem Chancen für eine neu gegründete Partei.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die CDU liegt einer Umfrage zufolge im Saarland im politischen Stimmungstrend vor der regierenden SPD. Nach dem aktuellen und repräsentativen «Saarlandtrend» des Meinungsforschungsinstituts Infratest Dimap im Auftrag des Saarländischen Rundfunks (SR) kämen die Christdemokraten derzeit bei einer Landtagswahl auf 31 Prozent der Stimmen. Die SPD würde 29 Prozent erreichen. Dahinter folgt die AfD mit 14 Prozent. Nur diese drei Parteien sind seit der Landtagswahl 2022 im Landesparlament vertreten.

Das neu gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht könnte auf Anhieb mit 10 Prozent der Stimmen rechnen. Die Grünen würden bei 5 Prozent Chancen auf den Einzug in den Landtag haben. Etwa drei von vier befragten Saarländerinnen und Saarländer (72 Prozent) lehnen der Umfrage zufolge eine Beteiligung der AfD an der nächsten Landesregierung ab. Beim Bündnis Sahra Wagenknecht liegt dieser Wert bei 56 Prozent. Der Aussage «Ich fände es gut, wenn das BSW an der nächsten Landesregierung im Saarland beteiligt wäre» stimmen 34 Prozent zu, bei der AfD waren es entsprechend 23 Prozent.

Migration als wichtigstes Thema

Als wichtigstes politisches Thema wurde der Komplex Flüchtlinge, Einwanderung, Asylpolitik und Integration genannt – vor der Landtagswahl 2022 war es noch das Thema Arbeitsplätze gewesen. Beim vorherigen «Saarlandtrend» im Frühjahr 2023 hatte die SPD in der politischen Stimmung noch mit 38 Prozent vor der CDU (28 Prozent) gelegen. Die AfD lag bei 10 Prozent.

Bei der Landtagswahl Ende März 2022 hatte die SPD mit 43,5 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit geholt. Die CDU erreichte 28,5 Prozent, die AfD 5,7 Prozent. Erstmals nach 23 Jahren führen die Sozialdemokraten wieder die Regierung an der Saar, Ministerpräsidentin Anke Rehlinger ist seit dem 25. April 2022 im Amt. Im Landtag stellt die SPD 29 von 51 Abgeordneten. Die CDU hat 19 Sitze, die AfD 3.

Saarland-Trend