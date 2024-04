Neuer Ombudsmann am Universitätsklinikum des Saarlandes

Er war an der Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs an der Uniklinik in Homburg beteiligt. Jetzt wird Gerald Stock dort der neue Ansprechpartner – für Patienten und Beschäftigte.

Anzeige

Homburg (dpa/lrs). Er ist unabhängiger Ansprechpartner für Patienten, Angehörige und Beschäftigte am Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS): Als externen Ombudsmann hat die Klinik den pensionierten Chef der Kriminalpolizei im Saarland und Leiter des Landeskriminalamtes, Gerald Stock, bestellt. Das teilte das UKS am Dienstag in Homburg mit. Stock war in den vergangenen Jahren an der Aufarbeitung des Skandals um sexuellen Missbrauch von Kindern am UKS beteiligt.

Er war Projektkoordinator der unabhängigen Aufarbeitungskommission am Klinikum und leitete die eingesetzte externe Clearingstelle, die unter anderem Vorschläge für finanzielle Entschädigungen der Opfer gemacht hatte. Geld ist inzwischen geflossen, die Aufarbeitung soweit abgeschlossen.

Der Skandal um Missbrauch an Kindern in der Kinder- und Jugendpsychiatrie am UKS in Homburg von 2010 bis 2014 war erst im Jahr 2019 öffentlich geworden. Täter soll ein 2016 verstorbener Assistenzarzt gewesen sein, der die Kinder bei Untersuchungen missbraucht haben soll.

Als Ombudsmann folgt Stock auf Peter Becker, der das neu geschaffene Amt im Januar 2020 übernommen hatte. Becker war vor seiner Pensionierung Leitender Polizeidirektor gewesen.