Neuer Mainz-Trainer Henriksen vor Bundesligadebüt

Der Däne Bo Henriksen ist neuer Trainer des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05. Foto: Torsten Silz/dpa

Mainz (dpa/lrs). Bo Henriksen gibt als neuer Cheftrainer des FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen den FC Augsburg sein Debüt in der Fußball-Bundesliga. Der 49 Jahre alte Däne soll den rheinhessischen Tabellenvorletzten vor dem Abstieg retten. Henriksen ist bereits der dritte Trainer in dieser Saison bei den Mainzern nach seinem Landsmann Bo Svensson und Jan Siewert. Zuletzt hatte er den FC Zürich zu einer Spitzenmannschaft in der Schweiz geformt. Abgesehen von Stürmer Jonathan Burkardt, der wegen einer Erkältung nicht komplett trainieren konnte, gibt es keine personellen Probleme bei den 05ern.

