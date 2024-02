Neuer Mainz-Trainer Henriksen: «Fußball muss Spaß sein»

Der Däne Bo Henriksen wird neuer Trainer des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05. Foto: Torsten Silz/dpa

Mainz (dpa). Der neue Cheftrainer Bo Henriksen will als Mutmacher und Motivator den abstiegsbedrohten FSV Mainz 05 wieder auf Erfolgskurs steuern. «Fußball muss Spaß sein. Die Spieler müssen an sich glauben, Mut und Selbstvertrauen haben», sagte der 49 Jahre alte Däne bei seiner Vorstellung am Dienstag. «Wir müssen gewinnen, das ist die Botschaft. Der Glaube wird zurückkommen.»

Der Nachfolger von Jan Siewert, der nach drei Monaten und zuletzt elf Spielen ohne Sieg freigestellt wurde, wird am Mittwoch erstmals das Training leiten. Er steht am Samstag beim Bundesliga-Heimspiel des Tabellenvorletzten gegen den FC Augsburg (15.30 Uhr/Sky) vor seiner ersten Bewährungsprobe.

«Es geht nur über Emotionen», stimmte der Mainzer Vorstand Christian Heidel dem bis 2026 engagierten Coach zu. Der Kontrakt gelte auch für die 2. Liga. Henriksen hatte bis zum vergangenen Wochenende noch den Schweizer Erstligisten FC Zürich trainiert. Im Oktober 2022 hatte er die Eidgenossen übernommen, als sie ebenfalls auf dem letzten Tabellenplatz der Schweizer Super League gestanden hatten, und den Klassenerhalt gesichert.

