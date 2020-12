Mainz

Neuer Mainzer Trainer wohl erst nach dem Bayern-Spiel

Der FSV Mainz 05 wird vor dem kommenden Bundesligaspiel am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) beim FC Bayern wohl keinen neuen Trainer vorstellen. Der Fußball-Bundesligist plane derzeit, dass Interimstrainer Jan Siewert die Mannschaft in München betreue, sagte der neue Sportdirektor Martin Schmidt am Dienstag bei einer Pressekonferenz. In der kommenden Woche könnte dann aber der neue Chefcoach präsentiert werden. „Wir wollen einen neuen Trainer, auch da einen neuen Reiz, einen neunen Impuls setzten“, sagte Schmidt.