Neuer Leibniz-Wissenschaftscampus startet in Saarbrücken

Saarbrücken (dpa/lrs) – Zur Behandlung von chronisch Kranken forschen sie an Implantaten mit medikamentenproduzierenden Bakterien, die im Körper Arzneimittel bei Bedarf kontrolliert abgeben können: Mit dem Schwerpunkt „Lebende Therapeutische Materialien“ geht am Mittwoch in Saarbrücken ein neuer Leibniz-Wissenschaftscampus an den Start. Partner im Verbund sind das Leibniz-Institut für Neue Materialien, die Universität des Saarlandes und das Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung Saarland. Für das Projekt stehen insgesamt rund 4,3 Millionen Euro für vier Jahre zur Verfügung.