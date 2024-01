Technologiezentrum

Mainz

Neuer Investor am Biotechnologiestandort Mainz

Der niederländische Wissenschaftspark- und Netzwerkbetreiber Kadans investiert in Mainz einen hohen zweistelligen Millionenbetrag in neue Labor- und Büroräume. Das Unternehmen werde als Kooperationspartner des Technologiezentrums Mainz zu weiterem Rückenwind für den Biotechnologiestandort Rheinland-Pfalz sorgen, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Montag in Mainz. Ziel der Kooperation sei, weitere Unternehmen aus der Biotechnologie anzuziehen sowie neue Start-ups zu unterstützen und mit der Wissenschaft zu vernetzen.