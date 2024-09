Mittags in Saarbrücken starten und abends über den Ku'damm schlendern: Das ermöglicht eine neue schnelle Zugverbindung zwischen dem Saarland und Berlin. Auch in der Pfalz gibt es Stationen.

Saarbrücken/Kaiserslautern (dpa/lrs) – Zugreisende aus dem Saarland und Rheinland-Pfalz erhalten ab dem 15. Dezember 2024 eine neue zusätzliche schnelle ICE-Verbindung nach Berlin. Das teilten die Deutsche Bahn, das Bundesverkehrsministerium und die Staatskanzlei des Saarlandes mit. Fahrgästen stehen künftig zweimal täglich Direktverbindungen in die Hauptstadt zur Verfügung, wie es hieß.

Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) ermutigte die Saarländerinnen und Saarländer, das neue Angebot, das zunächst testweise für zwei Jahre laufe, rege zu nutzen und damit zu zeigen, dass mehr Verbindungen gebraucht würden.

Sechseinhalb Stunden Fahrt

Anke Rehlinger (SPD), Ministerpräsidentin vom Saarland, spricht im Rahmen der Ministerpräsidentenkonferenz. Im Mittelpunkt wird die Migrationspolitik stehen. (zu dpa: «Neuer ICE zwischen Saarbrücken und Berlin») Foto: Hannes P Albert/DPA

Der Zug startet täglich um 13.28 Uhr in Saarbrücken. Ankunft in Berlin Hauptbahnhof ist nach sechseinhalb Stunden um 20.04 Uhr. Zwischenhalte sind Homburg (Saar) (ab 13.50 Uhr), Kaiserslautern (14.14 Uhr), Neustadt/Weinstraße (14.40 Uhr), Mannheim, Darmstadt und Frankfurt Hbf. Von dort geht es um 16.02 Uhr nonstop nach Berlin.

In der Gegenrichtung fährt der ICE morgens um 7.57 Uhr ab Berlin Hauptbahnhof und erreicht Saarbrücken um 14.40 Uhr. Auch hier geht es ohne Zwischenhalt von Berlin bis Frankfurt und von dort um 12.02 Uhr weiter über Darmstadt und Mannheim nach Neustadt (Weinstr.) (an 13.22 Uhr), Kaiserslautern (13.50 Uhr) und Homburg (Saar) (14.17 Uhr) in die saarländische Landeshauptstadt.

Neues Angebot bald buchbar

Das neue Angebot ist ab dem 16. Oktober über bahn.de, die App DB Navigator sowie in DB Reisezentren und DB Agenturen buchbar.

Rehlinger bezeichnete die zusätzliche ICE-Direktverbindung als «richtig gutes Signal der Bahn an das Saarland», für das man sehr dankbar sei. «Seit mehr als einem Jahrzehnt geht es erstmals wieder in die richtige Richtung und die Anbindung unseres Bundeslandes wird verbessert», so Rehlinger gegenüber der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken.

Oliver Luksic (FDP), Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Digitales und Verkehr, sprach von einer «tollen Nachricht für die Anbindung des Saarlands und für die gesamte Großregion Saar-Lor-Lux».

Richard Lutz, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn, freute sich «als Pfälzer, der in Saarbrücken studiert hat», nach eigener Aussage ganz besonders über die neue Direktverbindung in seine Heimat. Mit «attraktiven Verbindungen, einer modernen Flotte und einem umfassenden Infrastrukturprogramm» mache man die Bahn besser und attraktiver und setze damit die Strategie der «Starken Schiene» um.

Bestehende Verbindung pausiert bis Dezember

Die neuen ICE-Fahrten ergänzen nach Angaben der Deutschen Bahn die bisherige ähnlich schnelle ICE-Direktverbindung frühmorgens um 6.28 Uhr ab Saarbrücken nach Berlin (Ankunft 12.57 Uhr) beziehungsweise am Wochenende weiter bis zur Insel Rügen sowie in der Gegenrichtung um 17.01 Uhr von Berlin nach Saarbrücken (Ankunft 23.29 Uhr). Diese Verbindung hätte seit dem 16. Juli 2024 baubedingt pausieren müssen und werde ebenfalls ab dem 15. Dezember 2024 wieder angeboten.