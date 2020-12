Archivierter Artikel vom 22.10.2020, 15:20 Uhr

Mainz

Neuer Höchststand: Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz

Den zweiten Tag in Folge hat die Zahl von Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz einen neuen Höchststand erreicht. Innerhalb von 24 Stunden registrierten die Gesundheitsämter nach Angaben des Landesuntersuchungsamts vom Donnerstag (Stand 14.05 Uhr) 546 neue Fälle – so viel wie nie zuvor seit Beginn der Pandemie Ende Februar. Insgesamt kletterte die Zahl der laborbestätigten Infektionen mit dem Coronavirus auf 15 174.