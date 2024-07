Anzeige

Mainz (dpa/lrs). CDU-Fraktionschef Gordon Schnieder sucht einen Nachfolger für das Amt des Generalsekretärs. «Nach meiner Nominierung für die Wahl als Parteivorsitzender und Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2026 seitens des CDU-Landesvorstandes führe ich jetzt Gespräche mit potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten», sagte Schnieder der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Der 49-Jährige aus der Eifel ist nach einem parteiinternen Streit seit April 2023 Fraktionschef im Landtag und bereits seit März 2022 Generalsekretär der rheinland-pfälzischen CDU.

«Ich bin sicher, dass wir diese zentrale Personalie parteiintern über die Sommerpause und damit vor dem Landesparteitag 2024 entscheiden und die Öffentlichkeit entsprechend informieren werden», sagte Schnieder. «Wir bitten noch um ein wenig Geduld.»

Gordon Schnieder, Vorsitzender der CDU-Fraktion des Landtags von Rheinland-Pfalz, spricht während eines Interviews auf dem grünen Sofa in der Mainzer dpa-Redaktion. (zu dpa: «Neuer CDU-Generalsekretär soll im Sommer gefunden werden») Foto: Sebastian Gollnow/DPA

Der Landesvorstand hatte Schnieder am vergangenen Dienstag für den Parteivorsitz und die Spitzenkandidatur nominiert. Damit tritt er gegen den neu gewählten Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer (SPD) an. Der Parteitag ist am 21. September in Frankenthal geplant.