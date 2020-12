Archivierter Artikel vom 21.04.2020, 13:20 Uhr

Neuer Bürgerfonds für deutsch-französischen Austausch

Saarbrücken (dpa/lrs) – Der neue deutsch-französische Bürgerfonds kann auch in der Corona-Krise über Projekte den Austausch zwischen Deutschen und Franzosen fördern. Darauf hat der Staatssekretär und Bevollmächtigte für Europaangelegenheiten des Saarlandes, Roland Theis (CDU), am Dienstag in Saarbrücken hingewiesen. Der Fonds ist mit einem Budget von 2,4 Millionen Euro ausgestattet und sieht unter anderem vor, gemeinsame zivilgesellschaftliche Initiativen und Städtepartnerschaften zu stärken.