Mainz

Neuer Bericht: Höhere Armutsgefährdung für ältere Menschen

Die Landesregierung in Rheinland-Pfalz hat am Dienstag einen neuen Bericht zur Verteilung von Armut und Reichtum verabschiedet. Der sechste Armuts- und Reichtumsbericht biete eine Datengrundlage für einen Aktionsplan gegen Armut und Ausgrenzung, teilte das Sozialministerium in Mainz mit. Er wird nun dem Landtag übergeben und dann auch veröffentlicht. Der letzte derartige Bericht stammt aus dem Jahr 2015.