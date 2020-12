Mainz

Neue Zusammenarbeit von Kunsthochschule und Künstlerhaus

Die Kunsthochschule Mainz und das Künstlerhaus Schloss Balmoral wollen künftig mit einer engen Zusammenarbeit voneinander profitieren. Zum 1. Januar 2021 übernimmt die Kunsthochschule die Trägerschaft des Künstlerhauses in Bad Ems, wie das rheinland-pfälzische Kulturministerium am Freitag in Mainz mitteilte. Damit löse die Hochschule die Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur ab.