Wetter

Offenbach

Neue Woche bringt viele Wolken und milde Temperaturen

Die neue Woche beginnt in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wolkig, aber weitgehend niederschlagsfrei. Die Temperaturen bleiben insgesamt mild, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte. Am Montag sind demnach Tageshöchstwerte von 7 bis 12 Grad zu erwarten. Am Dienstag kann es bei teils starker Bewölkung örtlich leicht regnen, die Temperaturen liegen bei 7 bis 11 Grad.