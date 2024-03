Mainz

Wetter

Neue Woche bringt Sonne, milde Temperaturen und etwas Regen

Von dpa/lrs

i ARCHIV - Am Saarbrücker Staden blühen die ersten Blumen. Foto: Oliver Dietze/dpa

Nach einem regnerischen Start erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland diese Woche frühlingshaftes T-Shirt-Wetter und gelegentlich etwas Regen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, gibt es am Montag gebietsweise Schauer und einzelne Gewitter. Auch lokalen Starkregen schließen die Wetterexperten nicht aus. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 12 und 16 Grad. In der Nacht zum Dienstag kühlt es ab auf 6 bis 2 Grad, in der Eifel auf 0 Grad. Leichter Frost ist möglich.