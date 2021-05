Saarbrücken

Neue Vlexx-Züge jetzt komplett im Saarland unterwegs

Alle 21 neuen Züge des regionalen Eisenbahnunternehmens Vlexx sind jetzt im Saarland unterwegs: Der letzte Triebwagen sei Ende April nach Saarbrücken gebracht worden, teilte die Vlexx GmbH am Mittwoch in Saarbrücken mit. „Ich bin froh darüber, dass unsere Flotte im Elektro-Netz Saar jetzt vollständig ist“, sagte Geschäftsführer Frank Höhler. Alle Züge seien mit einer Videoüberwachung ausgestattet, ab 19 Uhr sei zudem stets ein Fahrgastbetreuer an Bord.