Neue Trainingskurse stärken Arbeitslose für Jobsuche

Arbeitslose Menschen stark machen für die Suche nach einem neuen Job: Das ist das Ziel eines neuen Trainingsprogramms, das jetzt in Rheinland-Pfalz erstmals in Idar-Oberstein (Kreis Birkenfeld) an den Start ging. „Es geht um die psychische Stabilisierung der Menschen und das Erkennen eigener Stärken“, sagte die Sprecherin der Landeszentrale für Gesundheitsförderung (LZG) in Rheinland-Pfalz in Mainz. Je länger die Arbeitslosigkeit anhalte, umso stärker wirke sich das auf die psychische und körperliche Gesundheit aus – und umso schwerer sei „der Schritt zurück“ ins Arbeitsleben.