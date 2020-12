Archivierter Artikel vom 03.03.2020, 12:30 Uhr

Neue SR-„Tatort“-Kommissare bekommen neue „Dienststelle“

Saarbrücken (dpa/lrs) – Für ihren zweiten Fall ziehen die neuen „Tatort“-Kommissare des Saarländischen Rundfunks (SR) in eine neue „Dienststelle“ um. Künftig ermitteln Leo Hölzer (Vladimir Burlakov) und Adam Schürk (Daniel Sträßer) in einem „modernen urbanen Kommissariat“ in der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Saarbrücken, wie die IHK und SR am Dienstag mitteilten. Durch große Fensterflächen habe man von dort einen guten Blick auf die Landeshauptstadt, hieß es.