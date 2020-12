Archivierter Artikel vom 23.06.2020, 16:20 Uhr

Neue Schallschutzwände für weniger Bahnlärm

Neustadt an der Weinstraße (dpa/lrs) – Vier neue Schallschutzwände sollen in Neustadt an der Weinstraße den Bahnlärm reduzieren. Vorher notwendige Abbrucharbeiten an einer Eisenbahnbrücken werde es schon ab Ende Juni geben, teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Dienstag mit. Weil die Brücke über die B39 führe, müssten Fahrer und Fußgänger dann mit Einschränkungen rechnen. Die Bauarbeiten für die Wände selbst sollen am 31. August starten.