Saarbrücken

Klausur

Neue saarländische Regierung trifft sich Mitte Mai

Die neue SPD-Alleinregierung im Saarland wird sich Mitte Mai zu einer Klausur treffen. Ministerpräsidentin Anke Rehlinger kündigte am Dienstag in Saarbrücken das Treffen am 16. und 17. Mai in Tholey an. Es solle darum gehen, Schwerpunkte der Arbeit in den einzelnen Häusern festzulegen und auch, welches die ersten wesentlichen Projekte sein sollen, die auf den Weg gebracht werden. Darüber hinaus wolle die Landesregierung einen Blick auf die Auswirkungen des Ukraine-Krieges werfen, «um zu sehen, ob sich daraus gegebenenfalls Handlungsnotwendigkeiten ergeben». In der vergangenen Woche war das neue SPD-Kabinett im Landtag vereidigt worden. Ihm gehören als Minister vier Männer und zwei Frauen an.