Archivierter Artikel vom 06.11.2020, 19:50 Uhr

Mainz

Neue Quarantäneregeln für Reiserückkehrer aus Risikogebieten

Für Reiserückkehrer und Einreisende aus ausländischen Corona-Risikogebieten gelten in Rheinland-Pfalz von kommendem Montag an (9. November) neue Quarantäneregeln. Zu den Neuerungen gehört, dass sich die Quarantänezeit von 14 auf 10 Tage verkürzt, wie das Sozialministerium am Freitagabend in Mainz mitteilte. Betroffene seien wie bisher verpflichtet, sich nach der Einreise unverzüglich beim zuständigen Gesundheitsamt zu melden. Dafür stelle der Bund eine neue digitale Einreiseanmeldung zur Verfügung.