Mainz

Arbeitsministerium

Neue Projekte für bessere Integration in den Arbeitsmarkt

Von dpa/lrs

i PRODUKTION - Alexander Schweitzer, Minister für Arbeit, Soziales und Digitalisierung von Rheinland-Pfalz. Foto: Helmut Fricke/dpa

Arbeitsminister Alexander Schweitzer wird am Mittwoch (13.30 Uhr) eine neue Initiative zur besseren Vermittlung von Bürgergeld-Empfängern in den rheinland-pfälzischen Arbeitsmarkt vorstellen. Zusammen mit der Chefin der Regionaldirektion für Arbeit, Heidrun Schulz, wird der SPD-Politiker dazu in Mainz über den Landesförderaufruf «Jobcoach 24+» berichten. Die Initiative soll den «Job-Turbo» ergänzen, der im Herbst vergangenen Jahres von der Bundesregierung eingeführt wurde und zur Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen vor allem aus der Ukraine dient.