Mainz/Vallendar

Neue Perspektiven für Pflege-Lehramtsstudenten

Trotz der Schließung der pflegewissenschaftlichen Fakultät an der Hochschule Vallendar können die Lehramtsstudiengänge mit dem Fach Pflege gemeinsam mit der Uni Koblenz-Landau zunächst weiter geführt werden. Wie das Wissenschaftsministerium in Mainz am Montag mitteilte, ist eine Einschreibung für die Bachelor- und Masterstudiengänge im Wintersemester 2021/2022 möglich. Mit der Uni Koblenz-Landau werde die Weiterführung der Studienangebote in ihrer alleinigen Verantwortung geplant und vom darauffolgenden Wintersemester an umgesetzt. Betroffen seien insgesamt rund 100 Studierende.