An Ambition fehlt es nicht: Das neue „Bündnis Sahra Wagenknecht“ will auf Jahrzehnte hinaus in der Politik in Deutschland mitmischen. Ein Programm fehlt der neuen politischen Kraft, die sich am Montag formiert hatte, noch. Welches Potenzial hat das „Bündnis Sahra Wagenknecht“ in Rheinland-Pfalz? Was bedeutet die Gründung der Partei für die Linke im Bundesland? Ein Stimmungsbild.