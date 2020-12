Rheinland-Pfalz

In den Klassen gelten keine Abstandsregeln mehr, es gibt regelmäßige Noten, alle Kinder sollen in den Schulen lernen und alle Lehrer in den Unterricht zurückkehren: Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) stellte in Mainz vor, wie der Unterricht in den rheinland-pfälzischen Schulen nach den Sommerferien trotz Corona-Krise laufen soll. „Schülerinnen und Schüler haben ein Recht auf Bildung, und sie haben ein Recht auf den Sozialraum Schule“, sagte Hubig.