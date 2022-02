Remagen

Neue Landrätin im Kreis Ahrweiler: Mehr Hochwasserschutz

Die erste Frau an der Spitze des flutgeschädigten Kreises Ahrweiler hat bei ihrer Amtseinführung zu mehr Hochwasserschutz und einem nachhaltigen Wiederaufbau aufgerufen. Es gelte, „das Wasser in der Fläche zurückzuhalten“, sagte die neue Landrätin Cornelia Weigand (50) am Freitag in Remagen. Dafür seien neue Regenrückhaltebecken, Polder und Retentionsflächen (Überflutungsflächen) nötig. Der Wiederaufbau könne zum Modell für andere Mittelgebirgsflüsse werden. „Wir sind es uns schuldig, nachhaltig wiederaufzubauen“, ergänzte die parteilose bisherige Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenahr. Wichtig sei der Einsatz erneuerbarer Energien für Strombedarf und Wärmeversorgung.