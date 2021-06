Homburg

Neue Landesfeuerwehrschule soll in Homburg gebaut werden

Die Landesfeuerwehrschule des Saarlandes soll künftig ihren Sitz in Homburg haben. Wie die Landesregierung am Montag mitteilte, soll die neue Ausbildungsstätte im Industriepark „Am Zunderbaum“ in Homburg gebaut werden. Das dortige Areal biete alle notwendigen Voraussetzungen, zu denen beispielsweise eine gute Verkehrsanbindung an die Bundesstraße 423 und die Autobahn 6 gehöre. Auch sei der Preis von etwa 50 Euro pro Quadratmeter inklusive Erschließung angemessen. Der Preis für den neuen Standort betrage bei einer Größe von 22.000 Quadratmetern höchstens 1,1 Millionen Euro.