Archivierter Artikel vom 27.03.2020, 16:50 Uhr

Mainz

Neue Initiative für Mainzer Künstler in Finanznot

Eine private Spendeninitiative will Künstler und Kulturprojekte aus Mainz und Umgebung unbürokratisch unterstützen, die durch die zunehmende Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Geldnot geraten. „Durch die Corona-Epidemie sind Auftritte, Ausstellungen, Lesungen oder Projekte für voraussichtlich noch viele Wochen oder gar Monate abgesagt“, erklärte Initiator Kai Hußmann am Freitag.