Bad Neuenahr-Ahrweiler

Neue „Info-Points“ helfen flutgeschädigten Bürgern im Ahrtal

Die neuen Info-Anlaufstellen für die Bürger im flutgeschädigten Ahrtal werden nach Behördenangaben sehr gut angenommen. Es sei offensichtlich, dass die Anwohner die in den vergangenen Tagen aufgebauten zehn „Info-Points“ brauchten, sagte die Vizepräsidentin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier, Begoña Hermann, am Dienstag in Bad Neuenahr-Ahrweiler.