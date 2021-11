Saarbrücken

Neue Fraktion „Saar-Linke“ im Landtag gebildet

Im saarländischen Landtag hat sich am Mittwoch die neue Fraktion Saar-Linke gegründet. Ihr gehören als Fraktionsvorsitzende Barbara Spaniol sowie als Stellvertreterin und parlamentarische Geschäftsführerin Dagmar Ensch-Engel an, wie der Landtag des Saarlandes am Mittwoch mitteilte. Spaniol habe ihr bisheriges Amt als Landtagsvizepräsidentin mit sofortiger Wirkung niedergelegt, da dies mit dem Fraktionsvorsitz nicht vereinbar sei.