Archivierter Artikel vom 13.05.2020, 12:40 Uhr

Völklingen

Neue Foto-Ausstellung zeigt Afrika jenseits von Klischees

Afrika mal ganz anders: Neue Einblicke in die afrikanische Kultur bietet eine Fotografie-Ausstellung, die ab Freitag (15. Mai) im Weltkulturerbe Völklinger Hütte zu sehen sein wird. In Afrika heimische Foto-Künstler erzählen vom Alltag in den Städten, von Industrie, den Spuren der Vergangenheit und von Pop-Kultur. Die Schau „Afrika – Im Blick der Fotografen“ zeige „einen Blick auf Afrika jenseits von Stereotypen“, teilten die Macher am Mittwoch mit. Die 43 großformatigen Fotoarbeiten von neun Fotografen sind bis zum 1. November in der Möllerhalle ausgestellt.