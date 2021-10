Trier

Neue Eichhörnchenbrücken in Trier werden gut angenommen

Die neuen Eichhörnchenbrücken über eine vielbefahrende Straße in Trier werden von den Nagern gut genutzt: Das belege eine Wildkamera, die regelmäßig Fotos von den Hörnchen auf dem dicken Tau schieße, teilte die Stadt Trier am Mittwoch mit. Die Tiere seien allerdings „etwas kamerascheu“: Meist seien nur der buschige Schwanz oder die Öhrchen zu sehen. Ein „Selfie“ gebe es noch nicht. Es sei aber nur eine Frage der Zeit, bis es auch ein Foto gebe, bei dem ein Eichhörnchen direkt in die Kamera schaue, hieß es.