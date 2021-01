Mainz

Neue Corona-Verordnung für Rheinland-Pfalz wird wirksam

Eine neue Corona-Verordnung schränkt ab dem heutigen Montag das öffentliche Leben in Rheinland-Pfalz weiter ein. Die 15. Corona-Bekämpfungsverordnung wurde am Freitag vom Kabinett in Mainz beschlossen. Das Regelwerk setzt die jüngsten Beschlüsse von Bund und Ländern um, weicht aber in einzelnen Bestimmungen davon ab.