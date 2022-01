Saarbrücken

Neue Corona-Regelungen ab Mittwoch im Saarland

Im Saarland treten an diesem Mittwoch neue Corona-Maßnahmen in Kraft. Als Reaktion auf das Urteil des Oberverwaltungsgerichts am Freitag gibt es für den Einzelhandel keine Zutrittsbeschränkungen mehr. Hier gilt für Kunden ab 14 Jahren ab sofort eine FFP2-Maskenpflicht – ebenso wie im öffentlichen Personennahverkehr und im Innenbereich von Bahnhöfen und Flughäfen. Für die angestellten Mitarbeiter im Einzelhandel gilt weiterhin die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet), betonte Regierungssprecher Alexander Zeyer (CDU).