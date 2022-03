Neue Corona-Regeln im Saarland ab Freitag

Nach dem Bund-Länder-Beschluss von Mitte Februar werden auch im Saarland an diesem Freitag (4.3.) die Corona-Regeln in einem zweiten Schritt weiter gelockert. Bisher geschlossene Diskotheken und Clubs dürfen unter den Zugangsregeln von 2G-plus wieder öffnen – also für vollständig Geimpfte und Genesene mit Test oder Booster. Auch Veranstaltungen mit mehr als 2000 Besuchern sind dann wieder für Geimpfte und Genesene (2G) erlaubt. Innen dürfen maximal 6000 und draußen bis zu 25.000 Menschen zusammenkommen.