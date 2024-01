Plus Trier Neue Aufgabe für Ex-Vizechefin der ADD: Hermann wird Beauftragte für Menschenrechte in Klinik Die ehemalige Vize-Chefin der ADD hat eine neue Stelle. Sie arbeitet im Trierer Mutterhaus. Die 67-Jährige war wegen ihres Verhaltens während der Flutkatastrophe in die Kritik geraten. Von Bernd Wientjes

Menschenrechtsbeauftragte – darunter stellt man sich in der Regel Politiker vor, die sich in ihrer Arbeit schwerpunktmäßig dem Thema Menschenrechte widmen. Oder man verbindet diese mit Regierungs- oder Nicht-Regierungsorganisationen. Doch mittlerweile finden sich solche Beauftragte in immer mehr Unternehmen. Hintergrund ist das Lieferkettengesetz, das im Januar 2023 in Kraft getreten ...