Archivierter Artikel vom 01.04.2021, 09:10 Uhr

Worms

Neue App will Faszination der Schum-Stätten hinaustragen

Einen Zugang zum jüdischen Leben am Rhein vor nahezu 1000 Jahren vermittelt eine neue App der Schum-Stätten. Das sind jene Orte in Speyer, Worms und Mainz, die in diesem Jahr ins Unesco-Welterbe aufgenommen werden sollen. „Unabhängig vom Welterbe-Antrag möchten wir die Faszination der Orte hinaustragen“, sagte die Geschäftsführerin des Schum-Vereins, Susanne Urban, bei der Vorstellung der App.