Mainz

Neue Anlaufstelle soll zu Fragen rund um Arbeitswelt beraten

Rheinland-Pfalz richtet für Beschäftigte und Unternehmen eine Transformationsagentur zu Veränderungen in der Arbeitswelt ein. Diese soll beispielsweise über Beratungs- und Förderleistungen zu Themen wie Homeoffice, Arbeitsrecht oder auch Work-Life-Balance informieren, wie Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) am Dienstag nach einer Sitzung des Kabinetts in Mainz mitteilte.