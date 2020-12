Mainz

Perfide Masche: Ein Angehöriger liege mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus und benötige ein teures Medikament – mit dieser Geschichte haben Betrüger am Telefon versucht, Geld von zwei Menschen in Mainz zu erbeuten. Wie die Polizei mitteilte, bemerkten beide am Donnerstag den Betrug. Die Gespräche wurden beendet, bevor Schaden entstand.