Saarbrücken

3. Liga

Neudecker verlängert Vertrag in Saarbrücken

Von dpa/lrs

i ARCHIV - Richard Neudecker von München liegt auf dem Rasen. Foto: Sven Hoppe/dpa

Richard Neudecker wird auch künftig für den 1. FC Saarbrücken am Ball sein. Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler und der Fußball-Drittligist verständigten sich am Dienstag auf eine weitere Zusammenarbeit. Neudecker, der bisher 49 Mal im FCS-Trikot auflief, geht damit in seine dritte Saison bei den Saarländern.