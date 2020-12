Archivierter Artikel vom 30.09.2020, 02:50 Uhr

Mainz

Neubau des RGZM soll 2021 fertig sein

Das Römisch-Germanische Zentralmuseum (RGZM) in Mainz wird zu einem modernen Wissenschafts- und Museumsstandort ausgebaut. Der Neubau in unmittelbarer Nähe des Museums für Antike Schifffahrt soll 2021 bezogen werden – vier Jahre nach der Grundsteinlegung. Der rheinland-pfälzische Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) macht sich am heutigen Mittwoch (13.00 Uhr) ein Bild von der Baustelle. Die Generaldirektorin des Museums, Alexandra W. Busch, informiert über den Stand der Arbeiten.