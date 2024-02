Netzwerkausfall an Mainzer Universitätsmedizin

ARCHIV – Der Eingang der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Foto: Tim Würz/dpa

Mainz (dpa/lrs). Die Mainzer Universitätsmedizin ist von einem umfassenden Netzwerkausfall betroffen. Alle Patienten in dem größten Krankenhaus von Rheinland-Pfalz, darunter 54 Intensivpatienten, könnten versorgt werden, sagte eine Sprecherin am Freitagmorgen. Geplante Eingriffe sowie nicht dringend notwendige ambulante Behandlungen würden verschoben.

Es sei gegen 5 Uhr zu dem schwerwiegenden Netzwerkausfall gekommen, der Krisenstab des Hauses sei einberufen. Betroffen seien alle elektronischen Netzwerksysteme wie die Patientendokumentation sowie die Bildgebung.

Die Leitstellen in Mainz und Wiesbaden sowie umliegende Krankenhäuser seien informiert worden, erklärte die Sprecherin. Die Universitätsmedizin habe sich von der Notfallbehandlung zunächst abgemeldet. Patienten, bei denen Eingriffe in einer Klinik der Universitätsmedizin geplant waren, wurden gebeten, sich telefonisch mit der jeweiligen Klinik in Verbindung zu setzen. Es werde mit Hochdruck daran gearbeitet, die Ursache für den Ausfall zu finden, sagte die Sprecherin weiter.

Universitätsmedizin Mainz